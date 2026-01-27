El candidato republicano a gobernador de Minnesota se retira: "No puedo ser de un partido que hace eso"

"No puedo ser miembro de un partido que hace eso". Chris Madel, candidato republicano a gobernador de Minnesota, ha decidido retirarse de la carrera debido a su rechazo a la dureza de las políticas antiinmigración desplegadas por la administración Trump, que dejan, en apenas tres semanas, dos personas fallecidas y una herida a causa de disparos de agentes federales, así como numerosas detenciones irregulares incluso de menores de edad.

Madel, abogado del policía que mató a Renée Good, la primera estadounidense abatida por el ICE, ha publicado un video en sus redes sociales para hacer pública su decisión. Y es que, a pesar de ser un defensor de la lucha contra la inmigración ilegal, a su juicio, la operación puesta en marcha en su Estado "ha ido más allá" de lo que supone atajar las "verdaderas amenazas a la seguridad pública".

"Es un desastre total", ha sostenido, antes de explicar que es consciente de que muchos ciudadanos estadounidenses, especialmente los negros, "viven con miedo" e incluso van preparados con su documentación "para demostrar su ciudadanía" ante las fuerzas del orden. "Eso está mal", ha abundado, sin dejar de incidir en que no puede apoyar que la gente sufra un trato discriminatorio debido al color de su piel o su aspecto físico.

Así pues, casi dos meses después de anunciar que trataría de convertirse en el próximo gobernador de Minnesota en las elecciones del próximo mes de noviembre, ha rechazado seguir en la carrera. De hecho, ha descartado continuar como independiente debido a la enorme suma de dinero que tendría que invertir en ese proceso.

Su movimiento se produce en medio de numerosas críticas de miembros del partido republicano, hasta el punto de que la Casa Blanca ha anunciado ya una investigación para aclarar lo sucedido en torno a la muerte de Alex Pretti, el enfermero abatido el pasado sábado, pues los testimonios apuntan a que no había sacado su pistola (legal) y que, en todo caso, ya había sido desarmado cuando fue acribillado por los agentes.