La Casa Blanca anuncia una investigación sobre la última muerte en Minnesota a manos de antiinmigración

En medio de una oleada de protestas por las principales ciudades de Estados Unidos, la Casa Blanca ha anunciado la apertura de una investigación sobre la muerte del enfermero Alex Pretti, abatido este fin de semana por agentes federales durante una operación antiinmigración en Minneapolis, en el Estado de Minnesota.

"La administración está revisando todo lo relativo al tiroteo. Dejemos que se desarrolle la investigación", ha avanzado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa en la que ha detallado que el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI están participando en ese análisis de lo ocurrido. Y es que, según los videos de los testigos, el joven no sacó su arma y, además, esta ya le había sido retirada cuando recibió los disparos.

Pese al anuncio de la investigación y de que se trata del segundo estadounidense fallecido a manos del cuerpo antiinmigración de Estados Unidos en Minnesota en apenas dos semanas, Leavitt ha mantenido el discurso oficial de la administración Trump, que responsabiliza a las autoridades estatales y municipales de "mentir" y de fomentar a "agitadores de izquierda".

"El zar de las fronteras"

Este anuncio llega unas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciase que enviaría al "zar de las fronteras", Tom Homan, para conocer de primera mano lo que está sucediendo. "Tom es duro, pero justo, y me informará directamente", aseguraba el magnate en redes sociales.

En ese momento, la portavoz de la Casa Blanca justificó esta decisión en la necesidad de evaluar el "fraude" cometido en el Estado de Minnesota al negarse las autoridades locales a trabajar con los federales. Y, tras hacer hincapié en la misma idea, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, añadió que su presencia también contribuiría a "eliminar amenazas a la seguridad pública y a inmigrantes ilegales delincuentes violentos de las calles de Minneapolis".

No obstante, el propio Trump agregó posteriormente que había mantenido una conversación telefónica con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, tras la cual ha dicho que ambos están "en una onda parecida". Sin embargo, anteriormente había acusado al dirigente estatal de "incitar a la insurrección" a la vista de sus quejas sobre la presencia de los federales.

Críticas de Obama

Frente a lo ocurrido se han alzado ya voces como las de los expresidentes demócratas Bill Clinton y Barack Obama, así como de la última candidata de este partido a la Casa Blanca, Kamala Harris.

Para Obama, que ha difundido un comunicado que firma junto a su mujer, Michelle, lo ocurrido debería ser "una llamada de atención para todos los estadounidenses, independientemente de su partido" porque "muchos" de los valores de su país "están siendo atacados".

Prueba de ello es, ha dicho, la "impunidad" con la que están actuando ciertos "reclutas enmascarados", que "emplean tácticas que parecen diseñadas para intimidar, acosar, provocar y poner en peligro a los residentes de una importante ciudad estadounidense" como es Minneapolis.

Por su parte, Kamala Harris se ha mostrado "indignada y desconsolada" por lo sucedido con Alex Pretti y por ver que los ciudadanos han tenido que "defender con valentía a sus vecinos frente a una ocupación asesina de una ciudad estadounidense por parte del gobierno federal".