Bruselas advierte a Trump de que reclamar Groenlandia "no contribuye a la estabilidad mundial"

La alta representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, ha advertido al presidente Trump de que sus reclamaciones en torno a Groenlandia "no contribuyen precisamente a la estabilidad mundial", al tiempo que ha alertado de que otros mensajes emitidos por miembros de su administración sobre recurrir al ejército para anexionarse la isla ártica o pagar un precio por ella son "extremadamente preocupantes".

Tanto es así que, tal y como ha desvelado, el bloque comunitario ha mantenido "conversaciones" sobre si "una amenaza real" pende sobre territorio europeo. "Y si lo es, sobre cuál sería nuestra respuesta", ha agregado, consciente de que "el derecho internacional es muy claro" sobre la defensa de la integridad territorial y la soberanía de los países y sobre los motivos por los cuales un país puede usar la fuerza contra otro.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, ha recalcado que Groenlandia no está en venta, tal y como han manifestado las autoridades de la isla y de Dinamarca, y ha recordado a Washington que el mundo ya no está "en la era en la que Luisiana podía comprarse o venderse". "Las intimidaciones deben cesar", ha exigido dos días después de que los principales países europeos suscribieran una declaración conjunta en respuesta a la presión norteamericana y solo un día después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmase que mantendría una reunión con altos cargos daneses para hablar del territorio autónomo.