Trump mantiene sus aspiraciones sobre Groenlandia mientras Europa planifica la respuesta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no piensa cejar en su empeño de hacerse con Groenlandia. Lo formuló ya poco antes de tomar posesión, aunque en aquel momento hablaba de "intereses económicos" en la región; y ha vuelto a hacerlo ahora, tras su ataque a Venezuela, si bien ahora la motivación que alega es de "seguridad nacional". Lo único que no ha cambiado es que no descarta movilizar a su ejército para cumplir su propósito, como ha vuelto a señalar su secretario de Estado, Marco Rubio: la opción de utilizar "medios militares" sigue sobre la mesa.

De poco, o de nada, ha servido constatar las molestias que causan en suelo europeo las reivindicaciones del presidente norteamericano sobre la isla ártica. Tampoco el hecho de que Dinamarca, el país al que pertenece, sea un socio de la OTAN; o que ninguna evidencia confirme su afirmación de que Groenlandia está rodeada de buques "rusos y chinos".

En un contexto cada vez más delicado, en el que Trump ha llegado a insultar a Dinamarca al ironizar sobre si añadirá "más trineos tirados por perros" para aumentar la seguridad en la zona, los principales países del continente han firmado ya una declaración de apoyo a Dinamarca, a la que posteriormente se sumó Canadá. No obstante, Francia y Alemania, junto con Polonia, han decidido ir un paso más allá y comenzar a perfilar la respuesta a las amenazas de Trump. A medida que "crece la intimidación", Francia cree conveniente que los socios europeos "tomen medidas", ha justificado su ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot.

Y, en paralelo, sus homólogos tanto en Dinamarca como enGroenlandia han reclamado una reunión con las autoridades estadounidenses. "El intercambio de gritos debe sustituirse por un diálogo sensato", ha alegado el ministro danés, Lars Lokke Rasmussen. Esta cita ha sido confirmada ya por Marco Rubio, y tendrá lugar la semana próxima.

Mientras tanto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha asegurado que la administración Trump está discutiendo "activamente" la potencial compra de la isla de Groenlandia, toda vez que el presidente considera que "lo mejor para Estados Unidos es disuadir la agresión rusa y china en la región ártica". Y, como ha publicado el neoyorquino en su red social, ninguno de esos países temerían a la OTAN si no fuese por la presencia de su país: "La única nación que China y Rusia temen y respetan es la Estados Unidos reconstruida por Donald J. Trump", ha posteado.