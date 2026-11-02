La búsqueda de cobre impulsa nuevas exploraciones en Reino Unido

La necesidad de cobre para ampliar las redes eléctricas y minerales críticos fundamentales para la industria está impulsando la búsqueda de nuevos yacimientos en Reino Unido, donde un nuevo proyecto de exploración en Gales orientado a la localización de cobre, zinc, plomo, plata y oro se suma al medio centenar de iniciativas británicas activas para aprovechar los recursos del país. De este modo, complementa las búsquedas de níquel y cobalto en Escocia, de antimonio y telurio en Irlanda del Norte y de litio, estaño y tungsteno en el suroeste de Inglaterra para ampliar las explotaciones mineras actualmente en activo.

En el caso del nuevo yacimiento, se ubica en una zona de antiguas explotaciones donde se cree que todavía existe mineral bajo tierra. Anglesey Mining, la compañía cotizada en Londres que posee el depósito de Parys Mountain, se ha hecho con casi 1,5 millones de euros a través de la emisión de nuevas acciones para verificar si existen minerales también en las zonas que conectan las áreas excavadas y en otros espacios todavía sin explorar. "Esta recaudación de fondos nos permitirá acelerar decisivamente las principales líneas de trabajo relacionadas con el desarrollo del inventario de recursos", ha subrayado Jim Williams, presidente ejecutivo de la minera.

Detrás del que es ya "el mayor proyecto polimetálico de Reino Unido", según la propia empresa, están las alertas de la Agencia Internacional de la Energía: con las minas existentes en la actualidad y los proyectos anunciados, un 25% de las necesidades de suministro de cobre podrían quedar sin cubrir en un horizonte de diez años. El organismo también prevé déficit de litio de cara a 2035, pero su preocupación se extiende también a otros minerales como el níquel, el grafito o el cobalto, no tanto por la producción existente sino por el hecho de que su suministro está concentrado en solo unos pocos países.

En este contexto, la estrategia presentada por el gobierno británico en junio persigue que su producción nacional cubra al menos el 10% de sus necesidades agregadas de minerales críticos y que el reciclaje aporte otro 20%, mientras se pretende limitar la concentración de las compras para que ningún país pueda exportar más del 60% del total. Ese plan, dotado con 50 millones de libras, prevé desarrollar capacidades de fabricación de imanes de tierras raras y apoyar proyectos de extracción, procesamiento y reciclaje. "Es vital para nuestra seguridad nacional", subrayó el ministro de Industria, Chris McDonald, en su presentación.

Producción exterior

En paralelo a la búsqueda de minerales en el interior de Reino Unido, el programa británico de apoyo al comercio y la inversión ha identificado varias oportunidades de negocio en África, tanto en lo que atañe a la extracción como a la transformación de los minerales.

En Zambia, según sus cálculos, el potencial de inversión oscila entre los 5.600 y los 7.800 millones de euros para procesar cobre y cobalto, al tiempo que pone el ojo en República Democrática del Congo como referencia en cobalto y litio o en Mozambique y Madagascar como productores de grafito. Además, apunta a Marruecos como posible centro de procesamiento de minerales críticos, con oportunidades estimadas entre 42.000 y 66.000 millones de euros gracias a sus conexiones comerciales, su infraestructura industrial y su potencial renovable.

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En paralelo, las cotizadas británicas mantienen sus propias apuestas dentro del continente africano. African Pioneer comunicó en septiembre la preparación de un programa de 7.000 metros de perforación en dos proyectos de cobre en Namibia, mientras mantiene exploraciones en Zambia, donde Tertiary Minerals busca plata, cobre y zinc. Al mismo tiempo, en Angola, Pensana desarrolla una mina y una planta de procesamiento de tierras raras y Arc Minerals está llevando a cabo proyectos de exploración de cobre en Zambia y Botsuana.