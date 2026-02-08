Los candidatos de Portugal acuden a votar con las víctimas del temporal en el recuento

Los candidatos a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal han depositado ya sus papeletas, un ejercicio tras el cual han tenido palabras de recuerdo para las víctimas de los temporales en el país.

El gran favorito, el socialista António José Seguro, ha apelado a "votar" desde el convencimiento de que supone "el mejor homenaje que se puede rendir a la democracia". Asimismo, ha expresado su solidaridad y sus condolencias con los afectados por el mal tiempo de los últimos días, y en particular con la familia del bombero fallecido el sábado en Campo Maior, en la región del Alentejo.

Por su parte, el líder del partido de extrema derecha Chega, André Ventura, ha votado, pero ha vuelto a argumentar que la segunda vuelta tendría que haberse aplazado. "Quizás haya muchas zonas y partes del país que sienten que no se las respeta y que algunos ciudadanos portugueses son ciudadanos de segunda clase. Creo que no es correcto, pero desde el momento en que las autoridades públicas decidieron que sería así, debemos acatar esas decisiones", ha argumentado.

A continuación, tras depositar su papeleta, el presidente saliente, Marcelo Rebelo de Sousa, ha mencionado la "difícil tarea" que tendrá su sucesor, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la participación.

"Estamos viviendo un momento difícil en parte del país, una calamidad, y en estas ocasiones los portugueses saben que el voto es más importante cuando hay más problemas, cuando hay problemas más urgentes, como ese el caso", ha asegurado.

Destacados líderes políticos como el secretario general del Partido Comunista de Portugal también han acudido a votar con las víctimas en su recuerdo.