Portugal estudia aplazar las elecciones en algunos municipios debido al temporal

Tres días antes de que se celebre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal, los efectos del temporal Leonardo ya motivan que se empiece a estudiar la posibilidad de suspender la cita con las urnas del domingo en los municipios más afectados.

De hecho, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha confirmado que existe la posibilidad de aplazar la votación, pues la ley así lo establece para casos de calamidad. La decisión, eso sí, queda en manos de las autoridades locales, en función de la situación que deban afrontar para poder celebrar la jornada electoral con garantías.

En vista de la situación que afronta su país, con casi medio millón de personas afectadas por la sucesión de temporales y borrascas de la última semana, Rebelo de Sousa ha telefoneado al rey Felipe VI para suspender la visita prevista para mañana. Previsiblemente, la nueva cita entre ambos será ya como presidente en funciones del país luso.