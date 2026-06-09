China apela a "no reavivar" el conflicto en Oriente Próximo

Las autoridades de China han apelado todas las partes involucradas en el conflicto en Oriente Próximo a mantener la calma y no "reavivar" las tensiones en Irán, en un momento en que las negociaciones enfrentan "una coyuntura crítica".

"Los hechos han demostrado que los medios militares no aportan ninguna solución, y que el uso arbitrario de la fuerza solo complicará aún más la situación", han advertido desde el ministerio de Exteriores chino, para pedir a Irán, Israel y Estados Unidos que actúen "con moderación".

En el marco de una llamada a la necesidad de respetar y al derecho a defender "la soberanía, la seguridad y la integridad territorial" de los países, el portavoz gubernamental ha expresado su deseo de que se pueda alcanzar cuanto antes un alto el fuego completo.

Sus palabras se produjeron antes de que Trump asegurase que el helicóptero estadounidense que se estrelló junto al estrecho de Ormuz —sin víctimas— fue derribado por las fuerzas iraníes, horas después del ataque por parte de las tropas de Washington contra un petrolero que se dirigía a un puerto de Irán. El inquilino de la Casa Blanca ya ha anunciado que su país "debe responder" a este ataque.