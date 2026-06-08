Israel e Irán pausan por ahora los ataques ante la presión de Trump

Irán e Israel han anunciado una pausa temporal en sus ataques cruzados debido a la presión ejercida por el presidente Trump para contener una nueva escalada bélica en Oriente Próximo. Sin embargo, las espadas siguen en alto por ambas partes, con amenazas cruzadas de retomar los bombardeos en caso de que alguno de los dos dé un paso en falso.

Así, desde Teherán, las fuerzas armadas de la república islámica han dejado claro que habrá "medidas más duras y aplastantes" si Tel Aviv decide reactivar sus agresiones, tanto contra Irán como contra Líbano.

"Defenderemos con firmeza los derechos de la nación y no retrocederemos ante ninguna amenaza", ha recalcado el presidente iraní, Masud Pezeshkian, para poner sobre la mesa que el país centroasiático "no ha abandonado ni la acción ni la mesa de negociación".

Más tarde, el primer ministro del país hebreo, Benjamin Netanyahu, ha asumido el mandato del presidente de Estados Unidos de silenciar las armas en pro de un acuerdo de que devuelva la estabilidad a la región, pero ha tratado de desligar su decisión de la orden del magnate republicano y ha advertido de que responderá "con una fuerza abrumadora" cualquier agresión.

"Estamos conteniendo el fuego porque después de que atacamos al régimen terrorista en Teherán, dejó de atacar", ha justificado su paso, al tiempo que ha apuntado que Israel solo está ejerciendo su derecho a la autodefensa "en la medida necesaria".

De hecho, en una comparecencia retransmitida para su país, ha asegurado que así se lo ha transmitido ya, "con aprecio y respeto", a su "amigo" Trump.

La semana pasada, los ataques de Israel contra Líbano desataron la ira del neoyorquino, que llegó a llamar "puto loco" al premier israelí. "Estás completamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto", llegó a verbalizar Trump, según él mismo confirmó tras una filtración de la conversación.