Trump acusa a Irán del derribo de un helicóptero militar: "Estados Unidos debe responder"

El accidente de un helicóptero militar de Estados Unidos, que se estrelló en las últimas horas cerca del estrecho de Ormuz sin dejar heridos, es, según Trump, obra de Irán.

"Acabo de ser informado de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache", ha escrito el inquilino de la Casa Blanca en sus redes sociales, en las que ha corroborado que los dos integrantes de la aeronave están "sanos y salvos".

Sin embargo, después de haber conseguido devolver cierta estabilidad al precario alto el fuego en Oriente Próximo tras los ataques de Israel a Líbano y las represalias cruzadas entre Tel Aviv y Teherán, ahora el magnate republicano ha dejado claro que habrá una respuesta de su ejército a esa maniobra.

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"Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque", ha sentenciado, sin añadir por ahora más información sobre los siguientes pasos, tan solo horas después de asegurar que la guerra terminaría en las próximas dos semanas.

El derribo de la aeronave, en todo caso, se produjo poco después de que el mando central de las fuerzas armadas de Estados Unidos destacase que uno de sus aviones de combate, un F/A-18 Super Hornet, había disparado en aguas internacionales contra el petrolero M/T Marivex —con bandera de Palau— cuando se dirigía a un puerto iraní.

El caza, según el relato del ejército estadounidense, partió del USS Abraham Lincoln y utilizó contra el buque una "munición de precisión" dirigida a su sala de máquinas y a su estructura de observación, de modo que lo dejó inutilizado y a la deriva. "Ya no navega hacia Irán", apuntó entonces la dirección de las tropas, que achacaron a los tripulantes del barco no haber cumplido las directrices norteamericanas.