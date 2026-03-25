China apoya "el diálogo" entre EEUU e Irán, pero Rusia desconfía de Washington

Mientras Irán sigue haciendo frente a los embates de Estados Unidos e Israel en su territorio, los países de su entorno, como Pakistán, Turquía y Omán, comienzan a elevar la presión para intentar una vía de acuerdo que ponga fin a los bombardeos en la región. A esta estrategia se ha venido sumando China, que, si bien no ha salido en auxilio de su aliado centroasiático, sí ha criticado la actuación de Washington y Tel Aviv y apoya ahora la búsqueda de un camino hacia la paz.

"La prioridad más urgente", han dicho desde el ministerio de Exteriores chino, es "poner fin a los combates", de modo que ha apelado al diálogo y a la negociación. De hecho, en Pekín se muestran dispuestos "apoyae todos los esfuerzos que contribuyan a aliviar las tensiones, calmar la situación y restablecer el diálogo".

En cambio, desde Rusia la mirada es de desconfianza ante los anuncios de Trump sobre las conversaciones en marcha con Teherán. Alejada militarmente del conflicto abierto en Irán, al igual que China, desde el Kremlin han advertido de que ese llamamiento a negociar tiene como objetivo "crear condiciones más favorables" para nuevos ataques.

"La espiral de agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán comenzó precisamente en el contexto de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Resulta que Washington utilizó las negociaciones como tapadera", han señalado desde el ministerio ruso de Exteriores, antes de señalar que "ahora está claro que el conflicto no se está desarrollando como se planeó" y "es posible" que Estados Unidos pretenda "reagrupar fuerzas y ajustar sus planes militares" durante esta pausa.

De hecho, en Irán ya han blandido la desconfianza a la hora de explorar de nuevo las conversaciones diplomáticas con Washington, toda vez que los dos últimos ataques ordenados por la Casa Blanca —en un lapso de nueve meses— se produjeron en el medio de procesos de diálogo.