Omán: "Esta guerra no es culpa de Irán"

El impacto económico del conflicto abierto en Irán y que salpica ya a toda la región es motivo de profunda preocupación para el gobierno de Omán, que advierte de que la situación irá a peor si el fin de la contienda se dilata todavía más en el tiempo.

"Me temo que la situación empeorará considerablemente si la guerra continúa", ha observado el ministro de Exteriores del país árabe, Badr bin Hamad Al Busaidi, quien se ha mostrado muy crítico por el inicio de los bombardeos contra Irán mientras su país ejercía como mediador entre la república islámica y Estados Unidos de cara a lograr un acuerdo sobre su programa nuclear. De hecho, en este marco de conversaciones indirectas, Irán había llegado a confirmar que se había alcanzado "un acuerdo general" sobre unos principios base; si bien a los pocos días comenzaron los ataques conjuntos por parte de Washington y Tel Aviv que dieron al traste con toda la negociación.

Con estos mimbres, el representante público omaní ha remarcado que, "independientemente de la opinión que se tenga sobre Irán" o sobre su régimen político, lo que queda claro es que "esta guerra no es culpa suya". No es la primera voz crítica contra esta operación militar que sale de la península arábiga, pues en días pasados lo hizo ya una de las principales fortunas de Emiratos Árabes Unidos, Khalaf Ahmad Al Habtoor, quien corresponsabilizó a Estados Unidos e Israel de los ataques que recibió su país por parte de Teherán: "No se puede ignorar que el inicio de la confrontación fue una decisión conjunta estadounidense-israelí", subrayó, tras preguntar "quién pagará" los destrozos ocasionados en el golfo Pérsico.

En todo caso, por parte de Omán, el jefe de su diplomacia ha asegurado que sus esfuerzos se están centrando ahora en la reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta comercial clave especialmente para el gas y el petróleo.

Estos comentarios acerca de la importancia de lograr "acuerdos de paso seguro" en esta arteria marítima llegan después de que Trump amenazase a Irán con bombardear sus instalaciones eléctricas en caso de que no se permitiera el libre tránsito de buques, una operación que puso en pausa tras la amenaza del país centroasiático de convertir en objetivo distintas infraestructuras en Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Kuwait.