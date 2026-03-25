Irán rechaza el plan de Trump y sigue atacando al golfo Pérsico

La moratoria de cinco días que concedió Trump a los ataques contra la infraestructura energética de Irán cruza ya su ecuador sin que se prevea ningún tipo de avance en unas negociaciones que, de hecho, Teherán ni siquiera reconoce. Con todo, Pakistán, como ha reconocido el embajador de la república islámica en ese país, ha hecho "consultas" a las dos partes, dos "países amigos", aunque las posturas todavía permanecen alejadas.

Tanto es así que mientras el inquilino de la Casa Blanca se apoya en el buen ritmo del diálogo, desde Irán no solo niegan su existencia, sino que incluso han llegado a ironizar sobre si estaría "negociando consigo mismo" o simplemente mintiendo para tratar de contener la subida del petróleo. Además, a través de la agencia de noticias oficial del país centroasiático, uno de los principales mandos del ejército ha dejado claro que su país no se sentará con Estados Unidos después de los dos ataques que Washington lanzó contra la república islámica mientras las negociaciones estaban en curso.

Precisamente con esta "traición a la diplomacia" —como han verbalizado desde el ministerio de Exteriores iraní— como telón de fondo, Teherán ha lanzado en las últimas horas duros ataques contra varios países del golfo Pérsico, incluso provocando un importante incendio en el aeropuerto de Kuwait, y ha reivindicado un ataque contra el portaaviones de la Armada estadounidense. La explicación de esta contundencia la ha dado el principal asesor del expresidente Rohani, cuando ha planteado que Irán ya ha experimentado lo que es "negociar bajo la bomba" y "negociar bajo el terror", de modo que es el turno de quea Estados Unidos experimente lo que es "negociar bajo el misil" o "negociar con un estrecho cerrado".

Además, en respuesta a la presión que comienza a llegar también desde países próximos a Irán, como Turquía, Omán o Pakistán, partidarios de alcanzar un alto el fuego, el canal estatal Press TV ha desvelado que la propuesta que se le ha hecho llegar por vía indirecta es, sencillamente, inasumible por "maximalista". La desnuclearización del país de los ayatolás y el libre tránsito por el estrecho de Ormuz, una arteria comercial clave para el gas y el petróleo, son dos de las principales demandas de Washington, que tacha de "ridículas" las pretensiones iraníes, relacionadas en su mayoría con la seguridad del país, la posibilidad de desarrollar capacidades nucleares para fines energéticos y la retirada de sanciones.

Este intercambio de mensajes a través de terceros países es la prueba, para Irán, de que Estados Unidos está tratando de "disfrazar su derrota de acuerdo". "Ya habría salido de este lío si hubiera podido", ha asegurado el portavoz del ministerio de Exteriores, mientras el asesor de Rohani advierte sobre las negociaciones a las que la Casa Blanca vuelve a apelar: "El saltamontes que no para de saltar acaba siendo atrapado".

Despliegue militar

Por el momento, el Pentágono ha confirmado el despliegue en el golfo Pérsico de soldados de una de sus fuerzas de élite y unidades de otras brigadas de combate, si bien no han querido concretar la cuantía.

Por su parte, el ejército de Israel ha reivindicado un ataque conbtra dos instalaciones de producción de misiles de crucero naval en la capital de Irán, Teherán.