Chipre apunta a Líbano como origen de los proyectiles lanzados contra la base británica

El gobierno de Chipre cree que Líbano es el origen más probable de los proyectiles lanzados contra la base británica de Akrotiri el pasado domingo.

Tras las declaraciones en ese sentido del ministro de Exteriores de Chipre, su par libanés ha dejado claro que estos actos “no representan a Líbano, su Estado, su pueblo ni sus valores”.

Es más, ha pedido a Chipre que no confunda al Estado libanés con Hezbolá, cuyas actividades son “ilegales". En todo caso, le ha trasladado su “profundo pesar por estos actos condenables”.