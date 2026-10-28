Un "choque fortísimo" entre dos trenes en España deja al menos 30 muertos

El nuevo accidente de tren en España, que deja al menos treinta personas fallecidas en la provincia de Toledo, tuvo su origen en un choque "fortísimo" entre los dos convoyes. La causa, según las primeras hipótesis, apunta a un posible "fallo humano" en el contexto de una avería del sistema automático de señalización, que pasa a manual cuando registra fallos.

El comunicador Miguel Ángel Pérez Laguna, que viajaba en el tren, ha descrito en Capital Radio un golpe "fortísimo" entre un AVE y un Iryo, cuyo fuselaje "saltó por los aires" tras la colisión en la estación de Urda. Además, como consecuencia, dos vagones cayeron por un terraplén.

También Cristina Cuerva, responsable de relaciones institucionales de la empresa andaluza Ghenova, ha relatado a Canal Sur que hubo "varios parones por acumulación de tráfico" en las vías, hasta que, de repente "se produjo un frenazo muy fuerte". "Solo recuerdo dar vueltas en el suelo".

Mientras se sigue actualizando el balance de víctimas, la circulación ferroviaria entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía se encuentra ya interrumpida, Renfe ha habilitado el teléfono 900 101 020 para atender a los afectados y a sus allegados. Además, a la vista de la gravedad del siniestro, prácticamente todos los partidos y los miembros del gobierno han anulado sus agendas. El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha trasladado ya al centro de control de Adif en Atocha, en Madrid.

Condolencias

Desde el ámbito internacional, al igual que ocurrió en el accidente de Adamuz hace apenas nueve meses, las condolencias comienzan a llegar a España.

La primera en reaccionar ha sido la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que se ha mostrado "profundamente consternada" por el trágico accidente en la línea Madrid-Sevilla.

"Acompaño en el sentimiento a los familiares y amigos de las víctimas mortales ante la irreparable pérdida de sus seres queridos, y deseo una pronta y total recuperación a los heridos", ha expresado Metsola en un mensaje compartido en redes sociales y escrito en español.

También la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha trasladado su apoyo a España. "En estos momentos difíciles, el gobierno italiano está junto a España y el pueblo español tras el trágico accidente ferroviario cerca de Toledo", ha señalado en un mensaje en redes sociales.