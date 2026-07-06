Delcy Rodríguez advierte a quienes buscan "planificar un estallido social" tras los terremotos y crea una unidad militar para emergencias

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha advertido de que no permitirá intentos de desestabilización aprovechando la crisis provocada por el doble terremoto que sacudió el país a finales de junio y ha anunciado la creación de una unidad militar especializada para responder a emergencias de gran magnitud.

Durante un acto de graduación de nuevos oficiales de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV), Rodríguez lanzó un mensaje contra quienes, a su juicio, pretenden aprovechar la tragedia para generar inestabilidad política."No entiendo cómo en estos momentos de dolor para Venezuela, de duelo nacional, hay quienes se atreven a planificar estallidos sociales. Aquí no habrá estallido social. Aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo", afirmó la mandataria.

Rodríguez sostuvo que en Venezuela no hay espacio para conspiraciones "ni internas ni externas, vengan de donde vengan", y comparó la situación actual con el terremoto de 1812, al asegurar que, al igual que entonces, "se pretende atacar la institucionalidad venezolana" aprovechando la catástrofe.

La presidenta encargada también reivindicó su decisión de desplegar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en La Guaira, uno de los estados más afectados por los seísmos."¡La orden la di yo como comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana!", enfatizó, antes de destacar el trabajo de los militares sobre el terreno acompañando a las familias de las víctimas y participando en las labores de rescate.

Rodríguez recordó que todavía continúan las tareas para localizar a personas desaparecidas bajo los escombros. "Debajo de los escombros todavía hay una madre que llora un hijo. Debajo de los escombros todavía hay un hijo que llora una madre, un hermano, una abuela, un tío, un amigo", afirmó.

En el mismo acto, celebrado con motivo del 215 aniversario de la independencia de Venezuela, la mandataria anunció la creación de una nueva unidad militar especializada en la atención de desastres naturales. "He dado la orden al Ministerio de Defensa de crear una unidad de tarea especial de emergencia para atender emergencias ante desastres de esta naturaleza", declaró.

La nueva fuerza llevará el nombre de Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre y estará comandada por el general de brigada Trino Alexander Pabón Castellanos.

Asimismo, Rodríguez adelantó que en las próximas horas serán condecorados los rescatistas, efectivos del sistema de protección civil, voluntarios y miembros de la FANB que han participado en las labores de auxilio tras los terremotos, una tragedia que deja ya más de 3.300 fallecidos.

La presidenta encargada defendió el papel desempeñado por las Fuerzas Armadas durante la emergencia y rechazó las críticas recibidas. "Han querido atacar a nuestra Fuerza Armada denigrándola. Nosotros la hemos visto allí ayudando al pueblo, salvando vidas y sacando cuerpos. Esa es la Fuerza Armada en la que debemos cimentar nuestras bases profundas porque ahí está el espíritu de solidaridad", concluyó.