Cinco españoles muertos, 119 desaparecidos y 14 atrapados entre los escombros tras los terremotos de Venezuela

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha actualizado el balance de españoles afectados por los terremotos registrados en Venezuela y ha confirmado que cinco ciudadanos españoles han fallecido, 119 permanecen desaparecidos y otros 14 se encuentran atrapados bajo los escombros de edificios colapsados.

Estos 14 españoles constituyen actualmente la “prioridad absoluta” de los equipos de rescate desplazados desde España a Venezuela a bordo de un avión del Ejército, según han informado fuentes de Exteriores. Los efectivos llegaron este viernes a Valencia, localidad situada a unos 170 kilómetros de Caracas, para incorporarse a las labores de búsqueda y rescate.

El departamento dirigido por José Manuel Albares ha reiterado el llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela, donde residen alrededor de 200.000 ciudadanos españoles, para que contacten con los servicios de emergencia consular con el objetivo de facilitar su localización y asistencia.

Los teléfonos habilitados son: +34 910001249, +58 424 2090264, +58 212 6270300 y +58 212 6270314.

Por otra parte, un primer grupo de 59 españoles evacuados ya se encuentra en República Dominicana tras ser trasladado desde Venezuela. El objetivo de esta operación es facilitar el regreso a España de ciudadanos en tránsito en el país o de personas con necesidades especiales, localizadas por la Unidad de Crisis del Ministerio de Exteriores.

El Consulado español también ha recomendado a los afectados que no dispongan de alojamiento que acudan al centro español más cercano a su residencia. En Caracas, los ciudadanos pueden dirigirse a la Hermandad Gallega de Caracas o al Hogar Canario, presentando el pasaporte español o el DNI.

España moviliza ayuda humanitaria y sanitaria

Además de la asistencia consular, España ha activado nuevas medidas de ayuda humanitaria para Venezuela. El ministro José Manuel Albares ha informado de que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha movilizado un primer paquete de un millón de euros a través de la Federación Internacional de Cruz Roja para atender las necesidades más urgentes de la población afectada.

España también participa en los fondos de respuesta de emergencia de la Cruz Roja Internacional y de la Oficina de Emergencias de Naciones Unidas (OCHA), que han destinado recursos adicionales para la atención a los damnificados.

Asimismo, el Gobierno español ha ofrecido desplegar en Venezuela el hospital de campaña START de la AECID, dentro del Mecanismo Europeo de Protección Civil, con capacidad para atender a heridos por los terremotos y prestar asistencia sanitaria general, incluidos partos.

El equipo START (Spanish Technical Aid Response Team) es la unidad médica de emergencias de la Cooperación Española y está especializada en despliegues rápidos en situaciones de crisis humanitaria.

Los terremotos que sacudieron Venezuela han provocado graves daños materiales y mantienen activas las labores de rescate mientras continúa la búsqueda de personas desaparecidas y la atención a los afectados.