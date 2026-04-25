Al menos cinco fallecidos y más de 30 heridos durante ataques rusos sobre el este de Ucrania

Consecuencias de uno de los ataques en Dnipró

Al menos cinco personas han muerto y 34 más han resultado heridas durante un ataque ruso perpetrado durante la pasada noche en la región ucraniana de Dnipró, en el este de Ucrania, según ha informado el gobernador militar de la región de Dnipropetrovsk, Oleksander Ganzha, en sus redes sociales.

El gobernador ha advertido de que podría haber más cuerpos bajo los escombros. "El enemigo ha estado atacando Dnipró durante más de diez horas", señaló.

"Las tácticas de los rusos no han variado: drones de ataque, misiles de crucero y una importante cantidad de (misiles) balísticos. La mayoría de los objetivos eran infraestructuras corrientes de la ciudad: edificios de viviendas, energía y empresas", ha relatado.

Entre los heridos hay al menos dos menores. "Un niño de 9 años está recibiendo atención ambulatoria. Una niña de 17 años está hospitalizada con pronóstico moderado", ha explicado.

Ataques a viviendas y escuelas

La última de las víctimas mortales ha fallecido en un ataque contra un edificio de varios pisos ubicado en esa misma zona perpetrado ya por la mañana en el que otras seis personas han resultado heridas.

Además, los bomberos han tenido que sofocar un incendio en una gasolinera de Dnipró provocado por un ataque perpetrado durante la mañana. En el ataque han quedado destruidos ocho camiones y cuatro turismos.

En total han resultado dañadas al menos 27 viviendas, dos escuelas infantiles y una clínica. El alcalde de Dnipró, Boris Filatov, ha explicado que la onda expansiva ha causado daños a unas 1.500 ventanas.

Las autoridades ucranianas han denunciado un ataque masivo con misiles y drones utilizando al menos 650 drones y misiles y "atacando deliberadamente a civiles", ha denunciado el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sibiha.

Campaña de terror

"Esto no es una guerra, es una campaña de terror calculada contra nuestro pueblo. Los líderes rusos deben rendir cuentas por estos crímenes de guerra", ha resaltado.

Se trata de ataques "ordenados, planificados y ejecutados con pleno conocimiento de sus consecuencias para la población civil", según Sibiha, que apela a la presión internacional contra Rusia, "la única respuesta adecuada al terror ruso".