Rusia sigue matando civiles en Ucrania: "Cada dólar al petróleo ruso es dinero para la guerra"

Un chico de 16 años y un joven de 30 han muerto en las últimas horas en una nueva oleada de ataques de Rusia sobre distintas ciudades de Ucrania y que dejan también al menos ocho mujeres heridas.

Durante los bombardeos sobre Chernígov, donde ha fallecido el menor, se han registrado daños en un edificio administrativo, un centro educativo y siete viviendas particulares, tres de las cuales han quedado completamente devastadas por el fuego. La segunda víctima mortal ha sido en la provincia de Járkov, donde han sido atacadas 19 poblaciones.

En una semana de duros ataques enviados por el Kremlin contra la población civil del país europeo, Zelenski ha cargado contra la decisión de Estados Unidos de volver a autorizar la venta de petróleo embarcado procedente de Rusia. "Cada dólar que va al petróleo ruso es dinero para la guerra", ha protestado el mandatario.