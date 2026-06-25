Vídeo | Las estremecedoras imágenes aéreas del desastre que deja el terremoto en Venezuela

Vista aérea de La Guaira tras el doble terremoto que sacudió Venezuela, mostrando edificios colapsados, calles cubiertas de escombros y zonas enteras devastadas.

Las impactantes imágenes aéreas muestran la magnitud de la destrucción en la ciudad costera de La Guaira, una de las zonas más afectadas por el doble terremoto que sacudió Venezuela y que deja al menos 164 fallecidos y casi un millar de heridos, según el último balance oficial.

Las fotos, captadas tras el paso de los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 con apenas 39 segundos de diferencia, revelan barrios enteros reducidos a escombros, infraestructuras colapsadas y calles cubiertas de restos, polvo y estructuras derrumbadas en el principal puerto del país.

Evidencia del antes y el después: la destrucción tras los sismos en la costa venezolana.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó los epicentros en el estado de Carabobo, a unos 200 kilómetros de Caracas y a poca profundidad, lo que explica la intensidad del impacto en superficie y los graves daños registrados en varias regiones del país.

Mientras los equipos de emergencia continúan desplegados en distintas zonas para la búsqueda de desaparecidos y la evaluación de estructuras, las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia ante posibles réplicas y el riesgo en edificaciones dañadas.

La secuencia sísmica, considerada una de las más intensas registradas en el país en más de un siglo, ha reabierto el debate sobre la vulnerabilidad estructural en zonas urbanas y la capacidad de respuesta ante desastres de gran magnitud en el Caribe venezolano.