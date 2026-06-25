El Consulado General de España en Caracas llama a la calma tras los terremotos registrados en Venezuela
TERREMOTO EN VENEZUELA
La representación española pide prudencia a la comunidad española y recuerda las recomendaciones de Protección Civil mientras Venezuela activa la atención consular en España
El Consulado General de España en Caracas ha hecho un llamamiento a la calma a la comunidad española residente en Venezuela tras los terremotos registrados, este jueves, en el país, y ha pedido prudencia y seguir las recomendaciones de Protección Civil.
La representación diplomática española mantiene un seguimiento permanente de la situación y continúa en comunicación con las autoridades competentes para atender las posibles necesidades de los ciudadanos españoles.
Entre las recomendaciones trasladadas se incluye comprobar el estado de familiares y personas cercanas, revisar posibles daños en viviendas y lugares de trabajo, evitar zonas con riesgo de desprendimientos y tener preparados suministros básicos y documentación importante ante posibles réplicas.
El Consulado recuerda también la importancia de utilizar canales oficiales de información y recomienda priorizar los mensajes de texto o aplicaciones de mensajería para facilitar la comunicación y evitar la saturación de las redes telefónicas.
Por su parte, la Embajada de Venezuela en Madrid y los cinco consulados venezolanos en España han activado sus servicios de atención para ayudar a los ciudadanos que necesiten información y facilitar la localización de familiares afectados por los seísmos.
El Consulado General de España en Caracas mantiene habilitado su teléfono de emergencia: +58 424-2090264.
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