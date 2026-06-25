El Consulado General de España en Caracas llama a la calma tras los terremotos registrados en Venezuela

Bandera a media asta en la embajada de Venezuela en España

El Consulado General de España en Caracas ha hecho un llamamiento a la calma a la comunidad española residente en Venezuela tras los terremotos registrados, este jueves, en el país, y ha pedido prudencia y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

La representación diplomática española mantiene un seguimiento permanente de la situación y continúa en comunicación con las autoridades competentes para atender las posibles necesidades de los ciudadanos españoles.

Entre las recomendaciones trasladadas se incluye comprobar el estado de familiares y personas cercanas, revisar posibles daños en viviendas y lugares de trabajo, evitar zonas con riesgo de desprendimientos y tener preparados suministros básicos y documentación importante ante posibles réplicas.

El Consulado recuerda también la importancia de utilizar canales oficiales de información y recomienda priorizar los mensajes de texto o aplicaciones de mensajería para facilitar la comunicación y evitar la saturación de las redes telefónicas.

Por su parte, la Embajada de Venezuela en Madrid y los cinco consulados venezolanos en España han activado sus servicios de atención para ayudar a los ciudadanos que necesiten información y facilitar la localización de familiares afectados por los seísmos.

El Consulado General de España en Caracas mantiene habilitado su teléfono de emergencia: +58 424-2090264.