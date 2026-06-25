Gisela Vidal, venezolana en Ourense tras el doble terremoto: "Angustia es lo que siento por mi gente"

Ourense ha amanecido este jueves conmocionada por la tragedia del doble terremoto en Venezuela, un suceso que se sigue con especial preocupación en la provincia y que ya ha dejado más de 160 muertos y un millar heridos, obligando a declarar a La Guaira como "zona de desastre". Este grave episodio sísmico ha generado una profunda alarma tanto en el país americano como entre la diáspora venezolana que reside en el exterior. Un ejemplo de ello es la vecina de Ourense Gisela Vidal que expresa una profunda preocupación ante este suceso.

Los dos fenómenos consecutivos provocaron el temor entre la población debido a los daños materiales, los cortes de servicios básicos, el impacto psicológico por posibles réplicas y la falta de comunicaciones. En este contexto, Vidal relató que tuvo conocimiento de la situación a través de un amigo en Bóveda, en Galicia, lo que la llevó a reaccionar de inmediato para intentar contactar con sus familiares y amistades en Venezuela: “Empecé a llamar a mis amigos de inmediato”.

La residente en Ourense describe un escenario marcado por la incertidumbre. “Angustia es lo que sentí en un primer momento debido al sufrimiento que debía estar pasando mi gente y al no saber realmente lo que ha sucedido o cómo ayudar”, señaló, reflejando la impotencia ante la falta de datos claros sobre el estado de las zonas afectadas.

En sus comunicaciones con contactos en el país, ha podido confirmar que varios de sus amigos se encuentran a salvo, aunque asustados: “He hablado con mis amigos en Venezuela y todos están asustados y bien". Sin embargo, la preocupación se mantiene por quienes no han podido responder: "Hay otros que aún no me han escrito debido a que en algunos lugares no hay luz”, añadió. Vidal indicó que continuará intentando establecer contacto en las próximas horas y que, en caso de ser necesario, tratarán de canalizar ayuda o información desde el exterior para apoyar a quienes lo necesiten.

Finalmente, recordó su experiencia personal con la historia sísmica de su país. Señaló que, aunque nunca vivió directamente un desastre natural de gran magnitud mientras residía en Caracas, sí tiene presente el terremoto de 1967, ocurrido mientras ella estaba de vacaciones en España. Este recuerdo refuerza su preocupación y respeto ante este tipo de fenómenos naturales.

El terremoto de Caracas del 29 de julio de 1967, al que hace referencia Vidal, tuvo una magnitud de entre 6.5 y 6.7 grados y sacudió fuertemente a la capital venezolana y al litoral central durante unos 35 segundos. Aquel desastre provocó el colapso de varios edificios residenciales de hasta doce pisos y dejó un trágico balance de más de 230 muertos, unos 2.000 heridos y dejó a unas 80.000 personas sin hogar.

Sin embargo, los sismólogos ya han confirmado que este último episodio, registrado bajo la fórmula de un "doblete sísmico" con sacudidas consecutivas de 7.2 y 7.5 grados, se ha convertido oficialmente en el terremoto de mayor magnitud registrado en Venezuela desde el año 1900, superando con creces la intensidad del histórico sismo de 1967.