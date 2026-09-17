La hermana de Kim Jong Un ve "patético" que alguien pretenda que Corea del Norte renuncie al arma nuclear

Kim Yo Jong, la hermana del líder supremo de Corea del Norte, ha dejado claro que la posesión de armas nucleares por parte de su país es "absolutamente irreversible", de modo que ha considerado "patético" que el Organismo Internacional de Energía Atómica trate de pedir a Pyongyang que renuncie a ese estatus.

"Deben comprender lo patético, completamente ilusorio y fútil que es este esfuerzo desperdiciado", ha subrayado la hermana de Kim Jong Un antes de recalcar: "Si creen que eso es posible, el mundo solo podrá decirles que son ignorantes y no tienen la menor idea de la realidad".

La dureza del lenguaje empleado ha evidenciado la postura de Corea del Norte frente a los llamamientos internacionales a su desnuclearización. Es más, quien es una de las personas con más influencia del país ha advertido de que las autoridades coreanas seguirán adoptando todas las medidas que consideren necesarias para proteger los intereses de su nación, desde el convencimiento de que solo la potencia de su arsenal "ha disuadido la tiranía de los matones internacionales".

Finalmente, esta figura clave —directora del Departamento de Asuntos Generales— dentro de la nomenclatura del Partido del Trabajo de Corea ha insistido en que el estatus nuclear está "permanentemente consolidado" en el marco del país, tanto en términos físicos como jurídicos, de modo que no cambiará "ni lo más mínimo". "Nadie podrá jamás revertir los grandes cambios que se han producido en el poder y el estatus de nuestra nación, ni podrá impedirlos", ha zanjado.