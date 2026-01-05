Cuba confirma 32 militares fallecidos durante la detención de Maduro en Venezuela

El gobierno de Cuba ha confirmado que un total de 32 militares cubanos "perdieron la vida en acciones combativas" durante la operación de Estados Unidos para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que también incluyó bombardeos contra Caracas y los estados de Aragua y La Guaira.

Estos militares, como ha indicado el ejecutivo cubano, "cumplían misiones en representación de las fuerzas armadas revolucionarias y el ministerio de Interior a solicitud de órganos homólogos de ese país".

Por este motivo, el presidente, Miguel Díaz-Canel, ha declarado "dos días de duelo nacional" y ha ordenado que la bandera cubana ondee a media asta.

En paralelo, en un breve mensaje en la red social X, el mandatario ha pedido "honor y gloria" para los militares fallecidos, "que cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial, que secuestraron y sacaron ilegalmente de su país al presidente de Venezuela y esposa, cuyas vidas ayudaban a proteger los nuestros por solicitud de esa hermana nación".

"Honor y gloria a los 32 hermanos cubanos que fueron asesinados durante la criminal agresión militar de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela", ha publicado Delcy Rodríguez, la presidenta de Venezuela en funciones, en su cuenta de Telegram, antes de enviar sus condolencias a Díaz-Canel por la pérdida de quienes ha definido como "ejemplo de valentía y dignidad".