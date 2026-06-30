¿Qué son los "disparos"? El mecanismo eléctrico que causa apagones

Ourense sufrió este lunes un nuevo apagón generalizado que dejó a oscuras de forma intermitente a numerosos barrios de la ciudad. Las interrupciones del suministro eléctrico causaron problemas en negocios, semáforos y viviendas. Detrás de esta incidencia se encuentra un término técnico muy concreto: un "disparo" eléctrico.

¿Qué son los "disparos"?

En el sector de la energía, un "disparo" es un mecanismo de defensa automático diseñado para proteger la red de distribución. Cuando una subestación eléctrica detecta una anomalía grave, como un cortocircuito, una sobrecarga o una subida brusca de tensión, los interruptores automáticos se "disparan" y cortan el flujo de corriente de manera inmediata.

Este sistema funciona igual que los "plomos" o el diferencial de cualquier vivienda, pero a gran escala. Aunque de cara al usuario el resultado es un molesto apagón de luz, el objetivo real del "disparo" es evitar que la infraestructura se queme o sufra daños estructurales irreparables que prolongarían la avería durante días.

El colapso de la subestación de Barbaña en Ourense

Según informaron fuentes de la empresa Naturgy, la incidencia se originó a las 22:36 horas tras registrarse un "disparo" en la subestación de Barbaña, lo que provocó una desconexión puntual en cadena. Los cortes de luz intermitentes afectaron gravemente a zonas del centro y de la periferia ourensana, dañando el suministro en barrios como O Couto y Barrocás, donde la luz regresaba de forma intermitente, así como en San Francisco, A Ponte, As Lagoas y la Zona Campus. Del mismo modo, la oscuridad se apoderó de vías principales como Bedoya, Juan XXIII, Cardenal Quevedo, Xocas, Avenida Otero Pedrayo y Os Viños.

La distribuidora aseguró que el servicio se repuso con rapidez, logrando reactivar el suministro en la mayoría de las áreas en un margen de entre 3 y 17 minutos. Sin embargo, la inestabilidad de la red persistió durante horas y múltiples vecinos de la zona centro confirmaron que continuaban sin luz pasadas las 1:30 horas de la madrugada.

Rescates en ascensores y fallos en comercios

Las consecuencias del corte eléctrico intermitente requirieron la movilización de los servicios de emergencia. Los Bomberos de Ourense tuvieron que intervenir de urgencia en la calle Juan XXIII para liberar a varias personas que se habían quedado atrapadas en un ascensor a causa del corte de suministro, un operativo que afortunadamente se saldó sin heridos.

Por su parte, el sector comercial también acusó el impacto de la avería. Numerosos locales de hostelería y tiendas sufrieron la caída de sus terminales TPV y sistemas informáticos de cobro, impidiendo la actividad normal en el tramo final de la jornada.