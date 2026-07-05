EDITORIAL
Las incidencias del AVE gallego

Galicia homenajea en Vigo a las víctimas del terremoto de Venezuela

TRAGEDIA EN VENEZUELA

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, participó en la misa celebrada en la Iglesia de la Inmaculada Concepción junto a representantes institucionales

Homenaje a las víctimas de Venezuela en Galicia
Homenaje a las víctimas de Venezuela en Galicia | Galicia Aberta

La comunidad gallega rindió homenaje este sábado en Vigo a las víctimas del terremoto registrado en Venezuela en un acto de recuerdo y solidaridad con las personas afectadas por la tragedia.

El secretario xeral da Emigración de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, asistió a la misa celebrada en la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción, acompañado por la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, y la diputada Irene Garrido.

Durante el acto, Galicia quiso mostrar su cercanía a la comunidad venezolana y trasladar su apoyo a las familias de las víctimas, así como a todas las personas que continúan sufriendo las consecuencias del seísmo.

Desde la Xunta se destacó que, en estos momentos de profundo dolor, la solidaridad está con todos los afectados por una tragedia que ha conmocionado al país sudamericano y a la numerosa comunidad venezolana residente en Galicia.

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