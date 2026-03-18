Delcy Rodríguez destituye a Vladimir Padrino, pilar militar del chavismo
latam
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha destituido a Vladimir Padrino, considerado el pilar militar del chavismo, como ministro de Defensa. Tras casi doce años en el cargo, la mandataria ha anunciado que será destinado a "nuevas responsabilidades".
En su lugar se sentará el general Gustavo González, quien comenzó a ejercer como director de Contrainteligencia Militar apenas unos días después de la irrupción militar de Estados Unidos en Caracas, que concluyó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa. Previamente, había sido director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y ministro del Interior, Justicia y Paz.
En un breve mensaje en redes sociales, Delcy Rodríguez ha agradecido a Padrino "su entrega, su lealtad a la patria" y el hecho de haber sido "el primer soldado" en la defensa de Venezuela. "Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas", ha agregado, sin desvelar su próximo destino.
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