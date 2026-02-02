La hija de Diosdado Cabello, líder del Partido Socialista de Venezuela y hombre fuerte del chavismo, nombrada ministra de Turismo
La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha designado a Daniella Cabello, hija del dirigente chavista Diosdado Cabello, como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo.
De este modo, asumirá la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del sistema turístico nacional.
Diosdado Cabello, líder del Partido Socialista Unido de Venezuela y también ministro de Interior, es considerado uno de los hombres fuertes del régimen y acumularía ahora más peso en la nomenclatura con la incorporación de su hija.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
PROTESTAS DEL SECTOR PRIMARIO
La tractorada de Xinzo corta ahora la N-525 a la altura de Abavides