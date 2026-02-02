La hija de Diosdado Cabello, líder del Partido Socialista de Venezuela y hombre fuerte del chavismo, nombrada ministra de Turismo

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha designado a Daniella Cabello, hija del dirigente chavista Diosdado Cabello, como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo.

De este modo, asumirá la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del sistema turístico nacional.

Diosdado Cabello, líder del Partido Socialista Unido de Venezuela y también ministro de Interior, es considerado uno de los hombres fuertes del régimen y acumularía ahora más peso en la nomenclatura con la incorporación de su hija.