Delcy Rodríguez reclama ante Estados Unidos el fin de las sanciones

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Alega que Washington y Caracas tienen ya "la madurez suficiente" para que sus relaciones energéticas se fundamenten en las legislaciones de ambos países

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez | Presidencia de Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quiere que Estados Unidos ponga fin al actual esquema de sanciones que pesan sobre su país y, para ello, en una reunión con una delegación de Washington y empresas energéticas, ha abogado por construir una relación de cooperación económica "sólida y duradera".

Así pues, en medio de un llamamiento a mirar al futuro con visión de Estado, en aras de construir una agenda energética a largo plazo, ha llamado a dejar atrás el sistema de licencias actual para que las inversiones en Venezuela cuenten con seguridad jurídica y puedan desarrollarse "plenamente". Tanto Washington como Caracas, ha alegado, tienen ya "la madurez suficiente" como para establecer "relaciones energéticas en el marco de las legislaciones de ambos países".

Por el momento, el departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado el levantamiento de las sanciones impuestas al Banco Central de Venezuela, así como al Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores Banco Universal C.A. y el Banco del Tesoro, todos ellos controlados desde el Palacio de Miraflores.

A raíz la captura de Nicolás Maduro a principios de enero durante una incursión militar de Estados Unidos en el país caribeño, ambos países se han abierto a una mejora progresiva de las relaciones, particularmente en el ámbito energético, toda vez que el presidente Trump se ha propuesto revitalizar la industria petrolera del país latinoamericano y ya comercia con hidrocarburos de la nación.

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