Un deportista ucraniano, descalificado de los Juegos de Invierno por homenajear a víctimas de la guerra

El piloto de skeleton ucraniano Vladylsav Heraskevych no podrá participar en los Juegos Olímpicos de Milán y Cortina por utilizar un casco con fotografías de atletas fallecidos a causa de la guerra que siguió a la invasión rusa iniciada hace ahora casi cuatro años.

El Comité Olímpico Internacional ha decidido descalificarlo ante su negativa a utilizar otro casco, amparándose en sus directrices sobre la expresión de los deportistas, que prohíben mostrar "símbolos políticos", y después de que el deportista se negase en reiteradas ocasiones a recurrir a otro tipo de tributo, como "un brazalete negro" o "exhibir el casco inmediatamente después de la competición, al pasar por la zona mixta".

Desde el organismo deportivo internacional, lamentan que la postura de Heraskevych haya sido inamovible, obligando por ello a su exclusión de los Juegos Olímpicos de Invierno. Y, de paso, ha mostrado su solidaridad con Ucrania, que motivó la creación de un fondo de apoyo a los deportistas de este país como consecuencia del conflicto bélico.