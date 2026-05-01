Detenido un sospechoso de planear el asesinato de las princesas Catalina y Alexia de Países Bajos

Países Bajos ha confirmado la detención de un sospechoso de planear el asesinato de las princesas Catalina Amalia, la heredera al trono, y Alexia; un caso del que han trascendido pocos detalles y que tendrá su primera vista judicial el próximo lunes.

De hecho, la fiscalía neerlandesa ha señalado que el hombre, de 33 años, fue detenido en la ciudad de La Haya en posesión de dos hachas, en una de las cuales había tallado el nombre de Alexia, mientras que en otra estaban las palabras Mossad —los servicios de Inteligencia de Israel— y Seig Heil —un lema político durante la Alemania nazi—.

El sospechoso portaba además un documento manuscrito en el que figuraban los nombres de ambas princesas y la palabra bloedbad, que significa "baño de sangre".

La princesa Amalia, de 22 años de edad, ya ha hecho frente a amenazas en el pasado y, de hecho, en 2022 pasó un periodo recluida en el Palacio Real ante los temores de un posible ataque o secuestro, después de que su nombre apareciera en unas conversaciones interceptadas a personas vinculadas al crimen organizado.

De hecho, se vio obligada a abandonar Ámsterdam, y se trasladó a Madrid para continuar con sus estudios antes de regresar á su país en medio de un refuerzo de las medidas de seguridad en torno a su figura.