Dinamarca reafirma que Groenlandia "no está en venta" y promete defender "cada centímetro de la OTAN"

La primera ministra de Dinamarca, la socialdemócrata Mette Frederiksen, junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha reiterado este miércoles que Groenlandia "no está en venta" y ha asegurado que su país defenderá "cada centímetro de la OTAN", después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volviera a reclamar el control de la isla durante la cumbre de la Alianza Atlántica en Ankara.

Antes del inicio de la segunda jornada de la reunión de líderes aliados, Frederiksen recordó que la posición de Dinamarca no ha cambiado y defendió el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación.

"Groenlandia no está en venta", afirmó la dirigente danesa, quien pidió a todos los aliados que respeten la soberanía y la integridad territorial del Reino de Dinamarca.

La primera ministra subrayó además que su país está comprometido con la defensa colectiva de la Alianza Atlántica y recordó que el artículo 5 del tratado garantiza la protección mutua entre todos los miembros.

"Estamos dispuestos a defender cada centímetro de la OTAN, incluida Groenlandia", aseguró, al tiempo que destacó que ese principio ha servido tanto para proteger a los países del flanco oriental frente a las amenazas de Rusia como para respaldar a Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre.

Preguntada por la posibilidad de que la amenaza procediera de otro Estado miembro de la OTAN, Frederiksen respondió que Dinamarca defenderá "por supuesto" su territorio, aunque reconoció que la seguridad del país depende de la fortaleza de la Alianza.

Las declaraciones llegan un día después de que Trump insistiera en que Groenlandia debería estar bajo control estadounidense por su importancia estratégica en el Ártico y por la creciente presencia de Rusia y China en la región. El mandatario sostuvo que Dinamarca no presta suficiente atención a la isla y reiteró su interés en incorporarla a Estados Unidos.