Trump traslada a Rutte su decepción con la OTAN y vuelve a fijarse en Groenlandia

Con la posible salida de Estados Unidos de la OTAN en su radar, la reunión de Trump con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, solo sirvió para que el inquilino de la Casa Blanca volviese a manifestar su "decepción" con este organismo, que "no estuvo ahí" cuando su país necesitó ayuda en el marco de la guerra en la que —de la mano de Israel— se embarcó contra Irán.

Lo ha constatado el propio Rutte al término del encuentro, en una entrevista con la CNN, y también lo ha hecho constar el propio mandatario a través de su red social.

"La OTAN no estuvo ahí cuando la necesitábamos y tampoco estará ahí si volvemos a necesitarla", ha subrayado, a pesar de que el propio responsable de la Alianza le recordó que "la gran mayoría" de los países europeos se avinieron a colaborar en la reapertura del estrecho de Ormuz.

Pero, en paralelo, en ese mismo mensaje, Trump ha vuelto a poner el foco en Groenlandia, la isla del ártico de soberanía de danesa que ya amenazó con anexionarse pocos meses atrás. "Un enorme pedazo de hielo mal administrado", ha concluido.