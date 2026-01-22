Groenlandia no se vende. Gibraltar sí se roba

Resulta que Europa nunca fue una aliada, sino más bien se aprovechaba de los Estados Unidos de América mientras ponía vallas al campo y araba con toros. Siempre hemos alardeado de tener a los políticos más sabios y hábiles, pero han tenido que ser los americanos los que en cualquier conflicto llamado guerra nos han sacado las castañas del fuego.

En la política exterior europea se trata de defender cada uno sus intereses y por eso lo de Unión está todavía de camino. Lo más escandaloso a día de hoy es encontrarnos sin Ejército Europeo. Ese vivir sin vivir en nosotros, a costa del otro, ha creado una situación insostenible porque ha llegado un presidente americano que se ha dado cuenta de que queríamos la mantequilla, pero que los cañones los pusieran ellos, made in USA; y ha dicho que no.

Europa se queda sin Defensa, sin tropas y sin cañones americanos que es como quedarse desnuda en lo militar. ¿La OTAN? Les contesto: en su idioma original es NATO, es decir North Atlantic Treaty Organization; ya ven el idioma ¿europeo? ¿O del Reino Unido? Pueden empezar las despedidas, largas pero sin regreso. Las puertas quedan abiertas a cualquier invasión, militar o no, -esta lleva tiempo en marcha- y a perder comercio y posición internacional, camino de ser nadie. Habrá menos Unión compartida y más pobreza.

En estas cosas de la economía no vale mantequilla sin cañones, o te aprovisionas de los mejores cañones o te quedas sin mantequilla.

Fíjense lo que son las cosas: convirtiéndolo en un polvorín militar (¿nuclear?) compartido con Estados Unidos, dominando desde nuestra orilla el Estrecho.

Para situarse en la posición más ventajosa de cara al futuro el señor Trump quiere comprar Groenlandia. No es la primera vez. Puede que sea la definitiva. Groenlandia pertenece a Dinamarca, a su manera, pero no a la Unión Europea. Los groenlandeses no quisieron compartir su pesca con nosotros y ahora nos la venden. Es lo que se conoce como Territorio de Ultramar que es de Dinamarca. Una isla hasta ahora casi desconocida el señor Trump la ha hecho famosa y entrar con fuerza en la selección de lugares turísticos; incluso del turismo militar al que puede que se apunten las Fuerzas Armadas españolas y que el ministerio de Defensa abra oficina.

El Reino Unido, tan europeo, no pertenece a la Unión Europea y es okupa en Gibraltar, territorio español colonizado, a estas alturas robado, pero ¿cómo continúa siendo el dueño de ese trozo de España? Fíjense lo que son las cosas: convirtiéndolo en un polvorín militar (¿nuclear?) compartido con Estados Unidos, dominando desde nuestra orilla el Estrecho. No solo eso, sino que a día de hoy ha logrado un hipotético acuerdo con la Unión Europea, pendiente de firmar, por el que Gibraltar formaría parte -a su manera- del de Schengen, sin entrar formalmente en él y sin serlo Reino Unido. Es decir un engaño más. ¿Y cómo lo hacen?: con las armas. A ellos y a Estados Unidos les interesa tener el Estrecho controlado con una base militar, a la vez que polvorín, dado que de España no se fían.

¿No sería más práctico vendérselo a Trump con okupa incluido? O negociamos y se lo cambiamos por La Florida. Porque lo de ahora es un robo. Una base militar angloamericana. En territorio español.