Dinamarca y Estados Unidos formarán un grupo de trabajo sobre el futuro de Groenlandia

Poco más de una hora después de su inicio, concluía la reunión entre el gobierno de Estados Unidos y el de Dinamarca. Y, como era previsible, lo hacía sin acuerdo en lo sustancial: la soberanía de Groenlandia.

En cambio, ambas partes han logrado pactar la puesta en marcha de un grupo de trabajo entre las delegaciones estadounidense, danesa y groenlandesa enfocado a encontrar una "solución común" a los desacuerdos con Estados Unidos sobre Groenlandia.

A su salida de la Casa Blanca, el ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, ha defendido que este órgano, que se reunirá "en cuestión de semanas", debería centrarse en "cómo abordar las preocupaciones de seguridad estadounidenses, respetando al mismo tiempo las líneas rojas de Dinamarca".

Por lo demás, ha catalogado de "franca" y "constructiva" la conversación con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio. Con todo, no ha ocultado que le habría gustado "llegar a un entendimiento común" en la reunión de hoy.

Seguridad de Groenlandia

En lo que atañe al principal argumento que esgrime ahora Trump para hacerse con la isla, el ministro ha asegurado que Copenhague comparte "hasta cierto punto" las preocupaciones de Washington en torno a la seguridad en el Ártico, pero ha recurrido a sus informes de inteligencia para desmentir la presencia de buques de guerra chinos en las inmediaciones de la isla danesa.

Asimismo, ha juzgado que la seguridad "a largo plazo" de Groenlandia "puede garantizarse dentro del marco actual". Y, recurriendo a la misma expresión empleada por Trump, ha sostenido que lo "inaceptable" son "las ideas que no respetan la integridad territorial de Dinamarca ni el derecho a la autodeterminación del pueblo groenlandés".

En todo caso, tras admitir que existe "una nueva situación en el Ártico", ha recordado que fue decisión de Estados Unidos reducir drásticamente su personal militar destinado a Groenlandia con el paso de los años.

Por su parte, la ministra groenlandesa de Exteriores, Vivian Motzfeldt, ha explicado que la reunión ha servido para "poder hablar" y abordar "diferencias". "Es de interés para todos encontrar un equilibrio adecuado", ha expresado, instando a fortalecer la cooperación como aliados.

Respuesta de EE.UU.

Tras el encuentro, el presidente Trump ha insistido en que Estados Unidos necesita Groenlandia "para la seguridad nacional". "Veremos qué pasa", ha sostenido en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, donde ha remarcado que su Administración tiene "una muy buena relación" con Copenhague.

Y, tras reafirmarse en su postura de evitar que Rusia y China entren en la isla, ha asegurado que ha hablado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien le habría trasladado que "quiere ver que suceda algo".

Además, la Casa Blanca ha publicado hace unas pocas horas una provocadora imagen en su cuenta en redes sociales en la que insta a Groenlandia —personificada en dos perros— a elegir entre una vida con Estados Unidos y una vida con Rusia y China.

Refuerzo militar

En cambio, horas antes de la reunión en la Casa Blanca, Dinamarca ya anunciaba un refuerzo de su presencia militar en Groenlandia.

"Las tensiones geopolíticas se han extendido en el Ártico. Por tanto, el gobierno de Groenlandia y el ministerio de Defensa de Dinamarca han decidido continuar con la intensificación de las actividades del ejército danés en Groenlandia en estrecha cooperación con los aliados de la OTAN", según un comunicado conjunto en el que consta que, "a partir de hoy", se "ampliará la presencia militar en Groenlandia y sus alrededores".

"Inaceptable"

Donald Trump, que en días pasados ya dejó claro que se haría con la isla "por las buenas o por las malas", empleó su red social antes de la cita Dinamarca-Estados Unidos para dejar claro que no tiene pensado alterar su hoja de ruta con respecto a Groenlandia.

La vocación de la isla de mantenerse bajo soberanía danesa y las quejas de los distintos líderes europeos no han hecho mella en sus pretensiones, hasta el punto de que sus últimas palabras sobre este territorio ártico fueron para incidir en que cualquier solución que no pase por la anexión es "inaceptable".

"Estados Unidos necesita Groenlandia como parte de su seguridad nacional", recalcó, y aseguró que esta isla "es vital" para el escudo antimisiles que está construyendo el país norteamericano. Sus alusiones a la estrategia de defensa de su país chocan con el interés económico que blandió la primera vez que apostó por hacerse con la isla —y con el control del canal de Panamá—.