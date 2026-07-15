Los diplomáticos defienden la integridad del personal consular ante las dudas sobre el voto exterior

El presidente de la Comisión de Exteriores del Senado, José Ignacio Landaluce, y el presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), Alberto Virella

La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) ha salido en defensa de la "integridad y profesionalidad" del personal del Servicio Exterior ante las dudas surgidas en las últimas semanas sobre el sistema electoral de los españoles residentes en el extranjero y la gestión de las nacionalidades concedidas al amparo de la Ley de Memoria Democrática.

En un comunicado, la asociación, mayoritaria entre los miembros de la Carrera Diplomática, ha advertido de que el "oscurantismo" en torno a la aplicación de la conocida como ley de nietos y los procesos de regularización de inmigrantes está alimentando un debate que, a su juicio, puede poner en cuestión la confianza en la Administración y en el propio sistema electoral.

La ADE sostiene que la falta de explicaciones públicas sobre estos procedimientos ha contribuido a proyectar "una sombra de duda" sobre la actuación de los funcionarios encargados de tramitar las solicitudes de nacionalidad y la posterior inscripción de los nuevos ciudadanos en el censo electoral.

En este contexto, la asociación subraya que los funcionarios del Estado, incluidos los diplomáticos destinados en consulados, actúan con pleno respeto a la legalidad y recuerda que disponen de mecanismos para denunciar cualquier actuación contraria a la ley.

Al mismo tiempo, denuncia el estado "crítico" de buena parte de la red consular española, que atribuye a años de falta de inversión y al incremento constante de la carga de trabajo derivada del aumento de españoles residentes en el exterior, las solicitudes de nacionalidad, la tramitación de visados y los procesos de regularización.

Según la ADE, la insuficiencia de recursos humanos, materiales y tecnológicos se ha agravado por la ausencia de refuerzos adecuados, pese a que el número de españoles inscritos en el exterior supera ya los tres millones.

La asociación también cuestiona la externalización de parte de los servicios consulares, al considerar que no constituye una solución estructural y que puede generar riesgos si no se desarrolla con criterios de transparencia y una adecuada información a los responsables de las oficinas consulares.

Asimismo, lamenta el deterioro de las condiciones laborales tanto de los funcionarios como del personal contratado localmente, al tiempo que critica el "desinterés" de la clase política hacia el funcionamiento del Servicio Exterior.

Por todo ello, la ADE reclama al Ministerio de Asuntos Exteriores que incremente los recursos destinados a la red consular, responda con claridad a las dudas surgidas en el debate político y defienda públicamente la labor de los funcionarios para evitar que se menoscabe la confianza en las instituciones democráticas.