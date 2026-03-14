La diputada que denunció al número dos de Milei acusa al presidente de avalar la corrupción

La diputada argentina Marcela Pagano -que esta semana presentó una demanda contra el jefe del Gabinete de Ministros del gobierno de Javier Milei, Manuel Adorni por presunta defraudación de fondos públicos- señala, en declaraciones a La Región Internacional, que el propio presidente argentino es quien avala este tipo de comportamientos en el seno de su ejecutivo. Pagano fue elegida diputada en las listas del partido de Milei, La Libertad Avanza (LLA), pero posteriormente lo abandonó desencantada por los comportamientos que observaba a su alrededor.

"Yo acompañé un proyecto que prometía terminar con los privilegios de la casta y devolverle al Congreso su rol. A poco de asumir aparecieron hechos de corrupción, y noté que muchos de los que accedieron a cargos públicos aprovecharon el poder del cargo para ascender socialmente, gozar de beneficios que decían que iban a eliminar y a enriquecerse con negocios vinculados a la política. Todo esto lo denuncié dentro del espacio y al ser ignorada entendí que tanto Karina como Javier Milei avalaban estas conductas", indica la diputada.

Milei y otros miembros de su gabinete han defendido a Manuel Adorni ante las denuncias penales que se han presentado esta semana contra él en los juzgados de Buenos Aires, en las que se le acusa de malversación y de incumplimiento de los deberes de funcionario público por llevar a su mujer, la coach Bettina Angeletti, a bordo del avión presidencial en un viaje oficial a Nueva York con el propio Javier Milei. La Fiscalía anticorrupción también ha anunciado que investigará los hechos.

A Pagano no le sorprende que Milei salga en defensa de Adorni, ya que "en Argentina ya vimos muchas veces cómo el poder político sale automáticamente a proteger a los propios. Pero el problema no es el respaldo político, el problema es la incoherencia. La sociedad espera exactamente lo contrario de lo que vimos: transparencia absoluta, no corporativismo político". En todo caso, la diputada apunta que hay que esperar que la justicia actúe con rapidez y no suceda lo que ha pasado otras veces en el país, cuando los casos de presunta corrupción tardan años en juzgarse y los presuntos responsables ya han abandonado el poder.

La diputada argentina Marcela Pagano | CEDIDA POR MARCELA PAGANO

La diputada también se refiere a otro viaje realizado por Adorni y su mujer a Punta del Este (Uruguay), en un avión privado y acompañados por un empresario, que también el objeto de polémica en Argentina aunque en este caso aún no hay denuncias. "El punto no es el viaje en sí mismo. El punto es quién paga y por qué. En la función pública uno tiene que evitar cualquier situación que parezca un privilegio o un favor. Sobre todo en un país donde millones de personas están haciendo un esfuerzo enorme para llegar a fin de mes. Adorni deberá explicar su incremento patrimonial y estilo de vida que es inconsistente con sus ingresos", indica Pagano.

Asunción de responsabilidades

La fuerte reacción de Milei y de otros miembros del gobierno contra estas acusaciones le lleva a la diputada a indicar que "en una república nadie debería sentirse incómodo por una investigación si no tiene nada que ocultar. Y si hay irregularidades, entonces corresponde asumir responsabilidades". Pagano recuerda que el Congreso ya ha pedido la comparecencia de Adorni para interpelarlo y evita pronunciarse sobre si el número dos de Milei puede acabar dimitiendo por estos asuntos. "No sé qué decisión tomará. Lo que sí sé es que en política la presión pública aparece cuando las explicaciones no convencen", concluye.

La diputada, que ahora forma parte del grupo Coherencia, explica que en su antiguo partido el poder cada vez se concentra más en los miembros del Gobierno y especialmente en la figura de la hermana del presidente, Karina Milei. "Como todos sabemos ella preside el partido, pero jamás apareció en una lista ni fue electa democráticamente. Es ella quien silencia las voces disidentes y echa del espacio a quienes tienen un pensamiento propio", señala Pagano, quien considera que "Argentina necesita todo lo contrario: instituciones fuertes y debate democrático".