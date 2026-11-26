"Después de tanto tiempo lejos de casa, me conmueve pensar que volveré a estar con ustedes". Con estas palabras anunciaba Edmundo González, proclamado por la oposición presidente electo de Venezuela tras las elecciones de 2024, en las que el gobierno entonces presidido por Nicolás Maduro se negó a revelar las actas del resultado, su inminente regreso a su país.

El 5 de diciembre, la fecha elegida para su periplo de vuelta tras algo más de dos años exiliado en España entraña cierto simbolismo, pues se trata del día de la patrona de Venezuela, la virgen de Coromoto. "¿Qué mejor momento para regresar?", ha planteado a través de sus redes sociales.

De hecho, ha dado a entender que, al igual que María Corina Machado, participará en la peregrinación de Guanare, donde se encuentra el santuario de la patrona, con motivo del Año Jubilar Coromotano.

Precisamente, la dirigente opositora ya había adelantado que González regresaría "pronto" al país, en un momento en que Venezuela se encamina a una "transición compleja y exigente", en referencia a las conversaciones entre el gobierno que encabeza Delcy Rodríguez y la oposición, y hacia un "reencuentro anhelado".

Precisamente Machado logró volver a Venezuela hace un mes, más de un año después de su salida hacia Noruega para recibir el Nobel de la Paz. Ante su inminente regreso a su país natal, González, un antiguo diplomático que aceptó encabezar la alternativa a Nicolás Maduro, ha agradecido a España la acogida durante este tiempo.