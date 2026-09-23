Trump se reúne con Delcy Rodríguez en Nueva York mientras Machado intenta en vano regresar a Venezuela

Delcy Rodríguez llegaba a Nueva York para participar en la asamblea de la ONU con "la frente en alto" y preparada para desarrollar una agenda "basada en el respeto". Una vez en el plenario, tuvo que escuchar a Donald Trump reivindicar su irrupción militar en Venezuela, que se saldó con la captura del "dictador criminal" Nicolás Maduro, su exjefe, y sacar pecho de haber logrado manejar el petróleo venezolano porque "al vencedor le corresponde el botín". Nada de eso le impidió posar sonriente, haciendo el gesto de la victoria con la mano, al lado del presidente de Estados Unidos, con quien mantuvo una reunión —dijo— "histórica".

Histórica sí ha sido. Ha sido el primer encuentro al más alto nivel entre Washington y Caracas desde que Bill Clinton se sentara en 1999 con un Hugo Chávez recién elegido, pero la confrontación de las últimas tres décadas entre ambas naciones ha sido sustituida por la subordinación más absoluta. "Conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad y otros asuntos de interés común", desveló la presidenta de Venezuela al término de una entrevista entre ambos a puerta cerrada.

Los presidentes de Venezuela, Delcy Rodríguez, y Estados Unidos, Donald Trump | Daniel Torok

Figura clave del madurismo, Rodríguez formó parte de la lista de sancionados por Estados Unidos, durante el primer mandato de Trump, por violaciones de derechos humanos. Eliminada de esa nómina desde abril de este año, apenas tres meses después de la captura de Maduro, la relación del Palacio de Miraflores con la Casa Blanca ha ido evolucionando desde la enemistad manifiesta hasta la completa sumisión, que cristalizó en la entrega de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo a la potencia norteamericana.

Protestas en Venezuela tras el acuerdo con Estados Unidos para transferirle parte de las reservas de petróleo | Mario Flores

A este increíble acuerdo, recibido en Venezuela entre protestas, le siguió el apoyo público de Trump a Delcy Rodríguez. No es momento de elecciones, adujo, en respuesta a María Corina Machado, la líder opositora que le regaló su Nobel de la Paz.

Pero este acercamiento de Estados Unidos a Delcy Rodríguez no solo se ha materializado en declaraciones, como las que aconsejaron a Machado no volver a Venezuela —de donde salió para viajar a Oslo a recoger el galardón— tras los devastadores terremotos del pasado mes de junio, a fin de no obstaculizar los esfuerzos de búsqueda, primero, y de reconstrucción, después.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibiendo el Nobel de la Paz de la mano de Maria Corina Machado, líder de la oposición venezolana | @WhiteHouse

En las últimas horas, aprovechando la estancia de la presidenta en Estados Unidos, la fundadora de Vente Venezuela trató hasta en tres ocasiones de entrar en su país, sin que las autoridades de Panamá —aliadas de Washington— le permitieran el paso. Ni por vía aérea ni por vía marítima ha sido posible el cruce, según ha denunciado el asesor para relaciones internacionales de Machado, Pedro Urruchurtu, quien ha desvelado un total de "siete intentos en las últimas semanas". "No la dejan regresar a su propio país", ha sentenciado.