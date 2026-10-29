Machado reclama elecciones en 2027 y Delcy Rodríguez descarta convocarlas a corto plazo

Recién llegada de vuelta a Venezuela, la dirigente opositora María Corina Machado reclama elecciones. El proceso que ha pasado para salir de su escondite en su país hasta llegar a Noruega para recoger el premio Nobel de la Paz —que después regaló a Trump— y volver a entrar a pesar de todos los impedimentos lo blande ahora como aval para reclamar un paso más hacia la democracia en el país sudamericano.

Aunque la presidenta interina, Delcy Rodríguez, había apuntado apenas unas horas antes —en línea con las autoridades de Washington— que no se convocarían los comicios hasta renovar los órganos electorales y judiciales, para así garantizar la limpieza del proceso, Machado ha desoído la línea argumental trazada por Estados Unidos en las últimas fechas. Frente a eso, ha recordado que el plan trazado por la administración Trump tras la captura de Nicolás Maduro en enero señalaba que se dispondrían las urnas una vez se estabilizara y recuperara económicamente el país.

"Ese plan avanza", ha señalado, blandiendo como prueba su comparecencia ante los medios de comunicación en Caracas. Al hilo de eso, ha agradecido al inquilino de la Casa Blanca su "visión y coraje" para irrumpir en la capital venezolana y llevarse al presidente a una cárcel de Nueva York o, en sus palabras, para reabrir "la compuerta de la libertad" y hacer de su país "el mayor aliado que Estados Unidos jamás habrá tenido" en la región.

Plan EEUU-Venezuela

Frente a la visión de Machado, Delcy Rodríguez ha apelado a construir "un marco de verdadera convivencia democrática y paz" a través de una reforma jurídica que dé garantías de una participación en igualdad de condiciones a "todas las fuerzas políticas del país". Se trata, ha dicho, de que las elecciones "sean una solución y no un generador de conflictos irreconciliables". "No deben ser un problema ni hacernos retroceder hacia tiempos de confrontación que ya nadie quiere", ha concluido.

Hace solo dos días que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, defendió públicamente que antes de convocar los comicios deben ponerse en marcha las reformas necesarias para que puedan celebrarse con seguridad y transparencia y, en esa línea, advirtió de que "si alguien intenta sabotear" esa línea de trabajo "le hará un gran daño" a Venezuela. De quien no espera que tome ese camino es, precisamente, del actual gobierno: "Hasta ahora, francamente, todo lo que hemos pedido, ya sean las reformas económicas o las políticas, se está cumpliendo".

Sin embargo, esa lectura no convence a María Corina Machado: "Quienes han convertido a Venezuela en el santuario de los grupos criminales y la mafia internacional, quienes han expulsado a más de nueve millones de venezolanos, destruido familias, sometido al hambre, a la humillación y al dolor dicen que ahora van a construir un sistema donde exista justicia".