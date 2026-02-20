Edmundo González reclama "reparación" y que el poder "no vuelva a ejercerse sin límites"

Edmundo González Urrutia, quien fuera candidato opositor en las últimas elecciones generales de Venezuela, ha reclamado "verdad, reconocimiento y reparación" para que la ley de amnistía, que ha sido aprobada por unanimidad del Parlamento venezolano, sea "legítima".

A través de sus redes sociales, ha advertido de que "han sido demasiados años de dolor y de pérdidas" como para que el trámite parlamentario opaque lo sucedido y, en este sentido, ha advertido de que no habrá "reconciliación duradera" si esta no va acompañada de "memoria" y "responsabilidad".

La responsabilidad, según su criterio, pasa por definir si el gobierno actúa bajo "reglas claras y límites efectivos" o si continúa "administrando el miedo". "Si mantenemos la espada en alto o la envainamos bajo la fuerza de la ley", ha ilustrado, antes de sostener que la reconstrucción de su país requiere de "normas compartidas".

Así es que, desde el convencimiento de que "una amnistía responsable es la transición del miedo al Estado de derecho", ha reclamado "el compromiso de que el poder no volverá a ejercerse sin límites y de que la ley estará por encima de la fuerza".

Con todo, ha remarcado que es momento de "documentar" la memoria histórica venezolana para evitar que lo sucedido se borre. "Muchos protagonistas son hoy historia viva, y su testimonio será parte esencial de la reconstrucción nacional", ha subrayado González Urrutia.

Por su parte, la referencia de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, todavía no se ha pronunciado en público sobre la nueva ley de amnistía.