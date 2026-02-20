Bruselas se abre a retirar las sanciones a la presidenta de Venezuela

La Comisión Europea ya tiene sobre la mesa la propuesta de España para estudiar la retirada de las sanciones a Delcy Rodríguez, quien, como presidenta encargada de Venezuela, ha impulsado la aprobación de una ley de amnistía para los presos políticos.

Si bien todavía no existe un posicionamiento sobre esta cuestión, el portavoz de Exteriores sí ha avanzado que se utilizarán "todas las herramientas" que sirvan para apoyar la transición hacia una democracia en Venezuela.

Y, en esta línea, ha utilizado el mismo argumento que el ministro de Exteriores del gobierno de España sobre que las sanciones "no son un fin en sí mismas", sino únicamente una medida de presión para condicionar procesos o comportamientos.

Al hilo de ello, ha recordado que Delcy Rodríguez es una de las 69 personas de Venezuela que están bajo sanciones de la UE por ser "directamente responsables de socavar la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos".

Petición de España

Esta misma mañana, el ministro de Exteriores español anunció que pediría "formalmente" a la Unión Europea que retirase las sanciones contra la presidenta de la república bolivariana, a fin de "enviar" una respuesta al país latinoamericano de que "está yendo por el bien camino en esta nueva etapa" que se abrió tras la irrupción militar de Estados Unidos y la posterior detención de Nicolás Maduro y su esposa.

Delcy Rodríguez, muy próxima al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, a quien recibió recientemente en Miraflores, forma parte de una lista de cargos chavistas que tienen prohibida la entrada en el espacio Schengen.

El próximo lunes

La previsión es que la solicitud de España se aborde el próximo lunes durante el Consejo de Asuntos Exteriores, en el que los ministros de Exteriores de los Veintisiete tratarán de acordar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia y abordarán la situación en Oriente Próximo, entre otros asuntos.

Y es que en la reunión preparatoria de esa cumbre España ya solicitó que se incluyese un punto en el orden del día sobre la república bolivariana. No obstante, introducir el asunto en agenda no implica necesariamente que haya un debate o votación sobre ello entre los Estados miembro.