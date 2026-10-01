EEUU refuerza la misión de la OTAN en el Báltico tras las amenazas de Rusia
ataque a europa
Unos cuarenta marines se suman a las labores de protección de la infraestructura submarina y la seguridad general en el mar Báltico
Un día después de que Rusia trasladara a la OTAN su malestar con las maniobras militares que está desarrollando en el Báltico, hasta el punto de amenazar con un ataque nuclear, el ejército de Estados Unidos ha anunciado un refuerzo para apoyar la misión Centinela del Báltico.
En concreto, ha dado cuenta de que reasignará a un equipo especializado que ya está desplegado en Europa hacia esta zona, con el objetivo de aportar a las labores de protección de la infraestructura submarina y la seguridad general en el mar Báltico.
Serán unos cuarenta marines los que se trasladarán para "trabajar codo con codo con los aliados finlandeses", como ha explicado el comandante del cuerpo en Europa y África, Daniel Shipley, quien ha apoyado este tipo de cooperación para "disuadir amenazas híbridas".
De hecho, sin citar a Rusia, ha destacado que la OTAN posee la preparación y la tecnología necesarias para "disuadir y derrotar de manera decisiva cualquier amenaza a la estabilidad regional", máxime en un punto de posible estrangulamiento marítimo como el Báltico.
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