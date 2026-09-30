Rusia amenaza con usar armas nucleares contra los países de la OTAN

En medio de una escalada de tensión en el Báltico y de un aumento de los ataques híbridos que Rusia ha reconocido que está llevando a cabo contra Europa, las autoridades de Moscú han elevado todavía más el tono al amenazar a la OTAN con su arsenal nuclear y la posibilidad de iniciar "una confrontación a gran escala".

En el trasfondo de estas nuevas amenazas está la situación de Kaliningrado. La embajada de Rusia en Bélgica protestó por la visita de ayer a la sede de la OTAN en Bruselas del primer ministro de Lituania, y aprovechó para denunciar que la Alianza Atlántica está llevando a cabo maniobras militares que simulan el aislamiento de esta región rusa encajada entre las fronteras de Polonia y Lituania, sin acceso por tierra al resto del país soviético, entre otros ejercicios "agresivos" cerca de su frontera báltica.

El primer ministro de Lituania comparece junto al secretario general de la OTAN | NATO

"Advertimos que dicha línea de actuación, temeraria e irresponsable, aumenta considerablemente el riesgo de un conflicto armado con nuestro país", advierte la legación diplomática en una nota a la que ha tenido acceso La Región Internacional y que ha sido trasladada tanto a la OTAN como al gobierno belga, para advertir de que "Rusia dispone de los medios necesarios para repeler cualquier posible agresión" y "está preparada para desplegar todo su arsenal en defensa de su territorio".

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A mayores, después de quejarse de que los países occidentales están "ignorando por completo" que Rusia ha recalcado en varias ocasiones que no tiene "intención" de atacar a Europa, pone negro sobre blanco una última advertencia: que los aliados "se abstengan de realizar declaraciones y acciones que agraven la escalada, con el fin de evitar una confrontación a gran escala".

Esta comunicación ya ha recibido respuesta del organismo que lidera Mark Rutte, que ha explicado a Moscú que la OTAN únicamente funciona como "alianza defensiva", de modo que ninguna de sus maniobras supone un riesgo. Con todo, le ha reprochado la retórica nuclear "irresponsable", al tiempo que ha vuelto a exigirle que ponga fin a su intento de invadir Ucrania y que cese los ataques híbridos sobre los aliados.