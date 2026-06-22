El 5º Encontro de Amigos do Centro Galego de Maracaibo celebra el retorno de los descendientes

Oleiros acogió este sábado el 5º Encontro de Amigos do Centro Galego de Maracaibo, una cita que reunió a antiguos socios, descendientes de la colectividad gallego-venezolana retornada y representantes institucionales para celebrar los vínculos creados durante décadas entre Galicia y Venezuela.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, participó en la clausura del encuentro, donde destacó el valor de esta iniciativa como espacio de reencuentro y reconocimiento a una historia marcada por la emigración, la solidaridad y el sentimiento de pertenencia a Galicia.

González subrayó que muchas de las personas que en su día cruzaron el Atlántico en busca de nuevas oportunidades tienen hoy descendientes que emprenden el camino inverso, regresando a la tierra de origen de sus familias. “Se completa así un círculo”, señaló, al recordar que Galicia vuelve a acoger a nuevas generaciones vinculadas a la emigración.

El conselleiro puso en valor el papel de la Estratexia Galicia Retorna, orientada a facilitar el regreso de gallegos del exterior mediante apoyo, acompañamiento y oportunidades laborales. En este sentido, recordó iniciativas como las ferias de empleo impulsadas en países como Brasil para conectar a empresas gallegas con personas interesadas en regresar.

Durante el encuentro, González también destacó la labor desarrollada por el Centro Galego de Maracaibo, una entidad fundada en 1962 que ha mantenido durante más de seis décadas la promoción de la cultura gallega y el apoyo a la comunidad en Venezuela.

El responsable autonómico se comprometió a continuar colaborando con la entidad en el desarrollo de programas culturales y sociales dirigidos a las comunidades gallegas en el exterior, al tiempo que agradeció el trabajo de quienes mantienen viva una “galeguidade que desafía las fronteras”.

La jornada sirvió así para reforzar los lazos entre Galicia y la diáspora venezolana, poniendo de relieve cómo la memoria de la emigración continúa presente en las nuevas generaciones.