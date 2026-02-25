Abierta la preinscripción para la feria de empleo “Vive y trabaja en Galicia” que la Xunta de Galicia organizará en Brasil

La Xunta de Galicia ha abierto el plazo de preinscripción para participar en la nueva Feria de Empleo en Brasil bajo el lema “Vive y trabaja en Galicia”, una iniciativa destinada a dar a conocer los programas de retorno previstos para 2026 y a facilitar el contacto directo entre profesionales residentes en el país sudamericano y el tejido empresarial gallego.

El conselleiro de Emprego y Migraciones, José González, ha anunciado a través de un vídeo la celebración de la feria en Brasil, coincidiendo con la apertura del plazo de preinscripción, animando a los interesados a inscribirse y aprovechar esta oportunidad para conocer de primera mano las opciones laborales y los programas de apoyo al retorno que ofrece la comunidad.

El objetivo de esta acción es ofrecer oportunidades reales de incorporación laboral en Galicia a aquellas personas interesadas en desarrollar su carrera profesional en la comunidad autónoma. Durante la feria, los asistentes podrán acceder a ofertas de empleo en distintos sectores y participar en procesos de selección con empresas gallegas, con la posibilidad incluso de salir del encuentro con un puesto de trabajo confirmado.

La cita permitirá también conocer en detalle los programas de retorno impulsados por el Gobierno gallego, resolver dudas sobre trámites administrativos, perfiles más demandados y condiciones laborales, así como mantener entrevistas directas con responsables de recursos humanos de las compañías participantes.

Las personas interesadas deberán realizar una preinscripción previa a través del formulario habilitado por la Secretaría de Estado de Migraciones.