Ana Pontón evidencia en Brasil la sintonía del BNG con el PT de Lula da Silva

La portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón, destacó la “sintonía” entre su formación y el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil en cuestiones como la defensa de la paz, el derecho internacional y la justicia social, durante su participación en el 8º Congreso del partido que lidera el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Pontón asistió al encuentro acompañada por la eurodiputada y responsable del área internacional del Bloque, Ana Miranda, y aprovechó la cita para reafirmar la posición del BNG a favor del multilateralismo como vía para la resolución pacífica de conflictos internacionales.

La dirigente nacionalista aludió a la necesidad de “tejer alianzas a nivel internacional” que permitan construir un mundo basado en la igualdad, el respeto a la soberanía de los pueblos y la solución dialogada de los conflictos. En este sentido, aseguró que reforzar la relación con el PT supone avanzar hacia “un mundo más justo, más humano y más democrático”.

Pontón señaló además que ambas formaciones comparten debates y objetivos comunes en ámbitos como la justicia social, los derechos de las mujeres, la defensa de la democracia o la respuesta frente al auge de movimientos populistas y extremistas.

Durante su estancia en Brasil, la líder del BNG mantuvo también reuniones con responsables del PT y miembros del Ejecutivo brasileño. Entre ellas, destacó un encuentro con la ministra de la Mujer, Márcia Lopes, en el que trasladó la conveniencia de reforzar la colaboración económica y cultural entre Galicia y Brasil.

En ese marco, defendió una estrategia institucional y comercial que permita abrir nuevos mercados para las empresas gallegas e impulsar la internacionalización de sectores con potencial en Brasil, como la pesca, la acuicultura o la construcción naval.

Pontón puso asimismo el foco en las oportunidades que ofrece la proximidad lingüística entre Galicia y Brasil para estrechar relaciones económicas, culturales, universitarias y de investigación.