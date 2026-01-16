AGEyR cierra 2025 con cifras récord y renueva por noveno año consecutivo su certificación de calidad ISO 9001

La Asociación Granadina de Emigrantes y Retornados (AGEyR) reunió a su Junta Directiva, el primer encuentro del año, que ha servido para hacer balance de un 2025 especialmente positivo, marcado por el crecimiento sostenido de la entidad y el impacto favorable de todos los proyectos y actividades desarrollados a lo largo del año.

Según AGEyR, el ejercicio se ha cerrado con datos que consolidan a AGEyR como una entidad de referencia en la atención a emigrantes y retornados. En la actualidad, la asociación cuenta con más de 40.000 usuarios en su base de datos, 23.350 personas asociadas y ha superado las 30.000 consultas atendidas durante el último año, lo que refleja un elevado nivel de actividad y una creciente demanda de sus servicios.

Durante la reunión, la Junta Directiva ha puesto en valor el trabajo del equipo humano de la asociación y la confianza depositada por miles de personas que recurren a AGEyR para recibir orientación, información y acompañamiento en sus procesos migratorios y de retorno.

Además, AGEyR ha superado con éxito la auditoría de calidad ISO 9001:2015 tras su segunda recertificación, lo que supone nueve años ininterrumpidos manteniendo este certificado de calidad. La auditoría, realizada por Bureau Veritas como entidad certificadora, avala que la asociación trabaja con altos estándares de calidad, conforme a los requisitos establecidos por la norma internacional.

Este reconocimiento acredita el buen hacer diario de AGEyR y su compromiso con la mejora continua en la atención a las personas emigrantes y retornadas, reforzando su prestigio ante administraciones, entidades colaboradoras y usuarios.

Con este balance, la asociación encara el nuevo ejercicio con el objetivo de seguir creciendo, consolidar sus servicios y ampliar su capacidad de respuesta, manteniendo la calidad como uno de los pilares fundamentales de su actividad.