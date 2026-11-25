El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que todos los cónsules españoles están cumpliendo "escrupulosamente" las instrucciones trasladadas por su departamento para aplicar el auto del Tribunal Supremo relativo al voto de los españoles residentes en el extranjero (CERA).

Albares ha explicado que en los consulados "solo se vota en urna, como se ha hecho en todas las elecciones", y ha subrayado que el procedimiento se mantiene conforme a la práctica habitual, con la particularidad de las medidas establecidas por el alto tribunal.

En este sentido, ha indicado que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha dado instrucciones a los cónsules para que reciban toda la documentación de aquellas personas que quedaron excluidas del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y la remitan de forma separada, tal y como establece la resolución judicial."Eso es lo que se está haciendo", ha afirmado el ministro, quien ha insistido en que se está votando "como siempre se ha votado y de ninguna otra manera", al tiempo que se cumple el auto del Tribunal Supremo.

El titular de Exteriores también ha defendido la profesionalidad del cuerpo consular y del conjunto del Servicio Exterior español. En este sentido, ha asegurado que puede garantizar que los funcionarios del departamento actúan conforme a la legislación vigente y respetan las resoluciones judiciales.

Asimismo, Albares ha aclarado que el Ministerio de Asuntos Exteriores no tiene competencias para decidir quién posee la nacionalidad española ni quién debe figurar en el censo electoral. Según ha explicado, estas cuestiones corresponden a otras instancias, entre ellas el Instituto Nacional de Estadística y la Oficina del Censo Electoral.

Por último, el ministro ha reiterado que las votaciones en los consulados se están desarrollando "con total normalidad" y que se está aplicando la diferenciación establecida por el Tribunal Supremo para garantizar el cumplimiento de su resolución.