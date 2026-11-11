Alfonso Rueda presenta el Xacobeo 2027 en Brasil y anima a los brasileños a descubrir el Camino de Santiago

Alfonso Rueda rodeado de representantes de las entidades y la colectiva gallega en el mundo

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, presentó el Xacobeo 2027 en Río de Janeiro, donde invitó a los ciudadanos brasileños a visitar Galicia y descubrir la experiencia de peregrinar a Santiago de Compostela a través de las diferentes rutas del Camino de Santiago.

Durante el acto, Rueda puso en valor el creciente atractivo internacional del Camino, que ya ha superado las cifras históricas de visitantes. Más de 564.000 peregrinos han recogido su compostela en lo que va de año, superando el récord alcanzado en 2025. Entre ellos, más de 8.300 procedían de Brasil, país que ocupa el undécimo puesto en el ranking de nacionalidades de los peregrinos.

El presidente gallego destacó la importancia del próximo Año Santo como una oportunidad para impulsar la imagen de Galicia en el ámbito internacional, atraer nuevos visitantes y abrir oportunidades de negocio en Brasil, un mercado caracterizado por su amplitud y dinamismo.

Rueda con algunos de los participantes en el plenario del Consello de Comunidades Galegas | Xunta de Galicia

Rueda agradece la labor de la colectividad gallega en Brasil

La agenda institucional del presidente de la Xunta en Río de Janeiro incluyó también su participación en la reunión de cierre de mandato de la Comisión Delegada del XIII Consello de Comunidades Galegas. Durante el encuentro, Rueda agradeció el trabajo que desarrollan los centros gallegos repartidos por todo el mundo y su contribución al mantenimiento de los vínculos con Galicia.

La reunión se celebró en la Associação Recreio dos Anciãos para Asilo da Velhice Desamparada, una institución que constituye un ejemplo de solidaridad y en cuya creación y funcionamiento ha desempeñado un papel destacado la colectividad gallega. El Plenario del Consello de Comunidades Galegas está previsto para este miércoles.

Brasil, país anfitrión de esta cita, es el segundo del mundo con mayor presencia de población gallega, con más de 55.000 gallegos residentes. Una realidad que refuerza los lazos históricos, culturales y sociales entre Galicia y el país sudamericano.